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Video: Мастер Шеф 11 сезон. Выпуск 2. Часть 3 от 04.09.2021

Смотрите онлайн Мастер Шеф 11 сезон 2 выпуск часть 2 от 04 сентября 2021. Новый выпуск Мастер Шеф 11 выпуск 2 (эфир от 04.09.2021) на сайте СТБ
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Выпуск 2 | 04.09.2021 | Сезон 11

Битва черных в шоу Мастер Шеф 11 сезон 2 выпуск станет первым испытанием на прочность для кулинаров-аматоров!

Приготовить вкусное блюдо в тепличных условиях кухни – это одно. А как насчет леса, где придется добывать продукты самостоятельно? Аматоры будут по картам искать сундуки с продуктами. Чтобы разгадать ключ от сундука, придется хорошенько подумать и ответить на некоторые вопросы. Например, в каком сезоне Мастер Шеф победил Евгений Клопотенко и сколько ножек у креветки.

Участникам придется преодолевать свои страхи, ведь в лесу полно пиявок, червей и другой неприятной живности. Не помешает ли кому-то брезгливость на пути к победе? Узнайте прямо сейчас – смотрите Мастер Шеф 11 сезон 2 выпуск онлайн.

Смотреть онлайн Мастер Шеф 11 сезон 2 выпуск от 04.09.2021

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