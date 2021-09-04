Битва черных в шоу Мастер Шеф 11 сезон 2 выпуск станет первым испытанием на прочность для кулинаров-аматоров!

Приготовить вкусное блюдо в тепличных условиях кухни – это одно. А как насчет леса, где придется добывать продукты самостоятельно? Аматоры будут по картам искать сундуки с продуктами. Чтобы разгадать ключ от сундука, придется хорошенько подумать и ответить на некоторые вопросы. Например, в каком сезоне Мастер Шеф победил Евгений Клопотенко и сколько ножек у креветки.

Участникам придется преодолевать свои страхи, ведь в лесу полно пиявок, червей и другой неприятной живности. Не помешает ли кому-то брезгливость на пути к победе? Узнайте прямо сейчас – смотрите Мастер Шеф 11 сезон 2 выпуск онлайн.

Смотреть онлайн Мастер Шеф 11 сезон 2 выпуск от 04.09.2021