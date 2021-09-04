Битва чорних в шоу Мастер Шеф 11 сезон 2 випуск стане першим випробуванням на міцність для кулінарів-аматорів!

Приготувати смачну страву в тепличних умовах кухні – це одне. А як щодо лісу, де доведеться добувати продукти самостійно? Аматори будуть по картах шукати скрині з продуктами. Щоб розгадати ключ від скрині, доведеться гарненько подумати і відповісти на деякі запитання. Наприклад, в якому сезоні Мастер Шеф переміг Євген Клопотенко і скільки ніжок у креветки.

Учасникам доведеться долати свої страхи, адже в лісі повно п'явок, черв'яків і іншої неприємної живності. Чи не завадить комусь гидливість на шляху до перемоги? Дізнайтеся просто зараз – дивіться Мастер Шеф 11 сезон 2 випуск онлайн.

Дивитися онлайн Мастер Шеф 11 сезон 2 випуск від 04.09.2021