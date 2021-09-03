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Выпуск 2 | 04.09.2021 | Сезон 11

У кулінарному шоу Мастер Шеф 11 сезон 2 випуск починається битва за місце в двадцятці! Дізнайтеся прямо зараз, хто пройде цей етап і зможе брати участь в проекті далі.

Їм доведеться пройти безліч випробувань, щоб заслужити високі оцінки суддів. У першому конкурсі кулінари-аматори будуть готувати на набережній і дивувати суддів своїм творчим підходом. Деякі покинуть проєкт Мастер Шеф 11 вже на першому етапі. Якщо суддям не сподобається перша закуска, всю команду відразу ж відправлять додому!

Решта учасників перейдуть до другого конкурсу, і деякі з них отримають свої перші чорні фартухи. Команди ще не встигли спрацюватися, тому без конфліктів між учасниками не обійтися! Не пропустіть все найцікавіше – дивіться Мастер Шеф 11 сезон 2 випуск від 04.09.2021.

Дивіться онлайн Мастер Шеф 11 сезон 1 випуск від 28.08.2021

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