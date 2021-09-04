У першому конкурсі Мастер Шеф 11 сезон 2 випуск кулінари-аматори вперше відчують справжній дух змагань. Вони вперше розподіляться на команди і спробують працювати разом. Хтось ще під час першого випробування посвариться через кабачки, а хтось відразу ж знайде спільну мову. Амадор Лопес швидко почне називати Віталіну Мкчтрян «любов моя», а ось Тамара не схвалить жодного вибору своєї команди.

У першому конкурсі 2 випуску Мастер Шеф 11 кулінарам потрібно приготувати будь-яку закуску, яка доведе, що вони гідні місця в двадцятці. Якщо суддям не сподобається блюдо, вони відправлять всю команду додому відразу ж, не розбираючись, хто допустив помилку! Кому вдасться пройти цей етап? Дізнайтеся в шоу Мастер Шеф 11 сезон 2 випуск.

Дивитися онлайн Мастер Шеф 11 сезон 2 випуск від 04.09.2021

Дивитися онлайн Мастер Шеф 11 сезон 2 випуск частина 2 від 04.09.2021