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Video: Мастер Шеф 11 сезон. Випуск 2. Частина 1 від 04.09.2021

Смотрите онлайн Мастер Шеф 11 сезон 2 випуск частина 2 від 04 вересня 2021. Новий випуск Мастер Шеф 11 випуск 2 (ефір від 04.09.2021) на сайті СТБ
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Выпуск 2 | 04.09.2021 | Сезон 11

У першому конкурсі Мастер Шеф 11 сезон 2 випуск кулінари-аматори вперше відчують справжній дух змагань. Вони вперше розподіляться на команди і спробують працювати разом. Хтось ще під час першого випробування посвариться через кабачки, а хтось відразу ж знайде спільну мову. Амадор Лопес швидко почне називати Віталіну Мкчтрян «любов моя», а ось Тамара не схвалить жодного вибору своєї команди.

У першому конкурсі 2 випуску Мастер Шеф 11 кулінарам потрібно приготувати будь-яку закуску, яка доведе, що вони гідні місця в двадцятці. Якщо суддям не сподобається блюдо, вони відправлять всю команду додому відразу ж, не розбираючись, хто допустив помилку! Кому вдасться пройти цей етап? Дізнайтеся в шоу Мастер Шеф 11 сезон 2 випуск.

Дивитися онлайн Мастер Шеф 11 сезон 2 випуск від 04.09.2021

Дивитися онлайн Мастер Шеф 11 сезон 2 випуск частина 2 від 04.09.2021

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