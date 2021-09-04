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Video: Мастер Шеф 11 сезон. Выпуск 2. Часть 1 от 04.09.2021

Смотрите онлайн Мастер Шеф 11 сезон 2 выпуск часть 2 от 04 сентября 2021. Новый выпуск Мастер Шеф 11 выпуск 2 (эфир от 04.09.2021) на сайте СТБ
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Выпуск 2 | 04.09.2021 | Сезон 11

В первом конкурсе Мастер Шеф 11 сезон 2 выпуск кулинары-аматоры впервые ощутят настоящий дух соревнований. Они впервые распределятся на команды и попробуют работать вместе. Кто-то еще во время первого испытания рассорится из-за кабачков, а кто-то сразу же найдет общий язык. Амадор Лопес быстро начнет называть Виталину Мкчтрян «любовь моя», а вот Тамара не одобрит ни единого выбора своей команды.

В первом конкурсе 2 выпуска Мастер Шеф 11 кулинарам нужно приготовить любую закуску, которая покажет, что они достойны места в двадцатке. Если судьям не понравится блюдо, они отправят всю команду домой сразу же, не разбираясь, кто допустил ошибку! Кому удастся пройти этот этап? Узнайте в шоу Мастер Шеф 11 сезон 2 выпуск.

Смотреть онлайн Мастер Шеф 11 сезон 2 выпуск от 04.09.2021

Смотреть онлайн Мастер Шеф 11 сезон 2 выпуск часть 2 от 04.09.2021

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