В первом конкурсе Мастер Шеф 11 сезон 2 выпуск кулинары-аматоры впервые ощутят настоящий дух соревнований. Они впервые распределятся на команды и попробуют работать вместе. Кто-то еще во время первого испытания рассорится из-за кабачков, а кто-то сразу же найдет общий язык. Амадор Лопес быстро начнет называть Виталину Мкчтрян «любовь моя», а вот Тамара не одобрит ни единого выбора своей команды.

В первом конкурсе 2 выпуска Мастер Шеф 11 кулинарам нужно приготовить любую закуску, которая покажет, что они достойны места в двадцатке. Если судьям не понравится блюдо, они отправят всю команду домой сразу же, не разбираясь, кто допустил ошибку! Кому удастся пройти этот этап? Узнайте в шоу Мастер Шеф 11 сезон 2 выпуск.

Смотреть онлайн Мастер Шеф 11 сезон 2 выпуск от 04.09.2021

Смотреть онлайн Мастер Шеф 11 сезон 2 выпуск часть 2 от 04.09.2021