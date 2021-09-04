У другому конкурсі 2 випуску Мастер Шеф 11 сезон учасники перемістяться на знамениту кухню. Вони знову поділяться на команди. Цього разу їм потрібно буде куштувати страви, вгадувати інгредієнти на смак і відтворювати їх. Якщо учасники команди помиляться, вони ризикують опинитися в чорних фартухах!

Тамара відзначиться під час приготування бісквіта. Жінка наполягає, що в рецепті повинен бути коньяк! Чи не пошкодують колеги по команді, якщо послухаються її?

В учасників Мастер Шеф 11 виникнуть складності зі вгадуванням риби. Що, як в еталонній страві використовується не звична дорада або сібас, а щось більш рідкісне? Чи зможуть вони про це здогадатися? Дивіться в шоу Мастер Шеф 11 сезон 2 випуск!

Дивитися онлайн Мастер Шеф 11 сезон 2 випуск від 04.09.2021

Дивитися онлайн Мастер Шеф 11 сезон 2 випуск частина 3 від 04.09.2021