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Video: Мастер Шеф 11 сезон. Випуск 2. Частина 2 від 04.09.2021

Смотрите онлайн Мастер Шеф 11 сезон 2 випуск частина 2 від 04 вересня 2021. Новий випуск Мастер Шеф 11 випуск 2 (ефір від 04.09.2021) на сайті СТБ
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У другому конкурсі 2 випуску Мастер Шеф 11 сезон учасники перемістяться на знамениту кухню. Вони знову поділяться на команди. Цього разу їм потрібно буде куштувати страви, вгадувати інгредієнти на смак і відтворювати їх. Якщо учасники команди помиляться, вони ризикують опинитися в чорних фартухах!

Тамара відзначиться під час приготування бісквіта. Жінка наполягає, що в рецепті повинен бути коньяк! Чи не пошкодують колеги по команді, якщо послухаються її?

В учасників Мастер Шеф 11 виникнуть складності зі вгадуванням риби. Що, як в еталонній страві використовується не звична дорада або сібас, а щось більш рідкісне? Чи зможуть вони про це здогадатися? Дивіться в шоу Мастер Шеф 11 сезон 2 випуск!

Дивитися онлайн Мастер Шеф 11 сезон 2 випуск від 04.09.2021

Дивитися онлайн Мастер Шеф 11 сезон 2 випуск частина 3 від 04.09.2021

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