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Video: Мастер Шеф 11 сезон. Выпуск 2. Часть 2 от 04.09.2021

Смотрите онлайн Мастер Шеф 11 сезон 2 выпуск часть 2 от 04 сентября 2021. Новый выпуск Мастер Шеф 11 выпуск 2 (эфир от 04.09.2021) на сайте СТБ
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Выпуск 2 | 04.09.2021 | Сезон 11

Во втором конкурсе 2 выпуска Мастер Шеф 11 сезон участники переместятся на знаменитую кухню. Они снова поделятся на команды. На этот раз им нужно будет пробовать блюда, угадывать ингредиенты на вкус и воспроизводить их. Если участники команды ошибутся, они рискуют оказаться в черных фартуках!

Тамара отличится во время приготовления бисквита. Женщина настаивает, что в рецепт должен входить коньяк! Не пожалеют ли коллеги по команде, если послушаются ее?

У участников Мастер Шеф 11 возникнут сложности с угадыванием рыбы. Что если в эталонном блюде используется не привычная дорада или сибас, а что-то более редкое? Смогут ли они об этом догадаться? Смотрите в шоу Мастер Шеф 11 сезон 2 выпуск!

Смотреть онлайн Мастер Шеф 11 сезон 2 выпуск от 04.09.2021

Смотреть онлайн Мастер Шеф 11 сезон 2 выпуск часть 3 от 04.09.2021

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