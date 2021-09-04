Во втором конкурсе 2 выпуска Мастер Шеф 11 сезон участники переместятся на знаменитую кухню. Они снова поделятся на команды. На этот раз им нужно будет пробовать блюда, угадывать ингредиенты на вкус и воспроизводить их. Если участники команды ошибутся, они рискуют оказаться в черных фартуках!

Тамара отличится во время приготовления бисквита. Женщина настаивает, что в рецепт должен входить коньяк! Не пожалеют ли коллеги по команде, если послушаются ее?

У участников Мастер Шеф 11 возникнут сложности с угадыванием рыбы. Что если в эталонном блюде используется не привычная дорада или сибас, а что-то более редкое? Смогут ли они об этом догадаться? Смотрите в шоу Мастер Шеф 11 сезон 2 выпуск!

Смотреть онлайн Мастер Шеф 11 сезон 2 выпуск от 04.09.2021

Смотреть онлайн Мастер Шеф 11 сезон 2 выпуск часть 3 от 04.09.2021