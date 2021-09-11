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Video: Мастер Шеф 11 сезон. Выпуск 3. Часть 1 от 11.09.2021

Смотрите онлайн Мастер Шеф 11 сезон 3 выпуск часть 1 от 11 сентября 2021. Новый выпуск Мастер Шеф 11 выпуск 3 (эфир от 11.09.2021) на сайте СТБ
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Первый конкурс Мастер Шеф 11 сезон 3 выпуск от 11.09.2021 – это традиционное испытание, с которого начинаются конкурсы для двадцатки. Это та самая кулинарная эстафета, через которую прошло не одно поколение аматоров! Но на этот раз судьи немного изменили правила.

В Мастер Шеф 2021 кулинары не смогут самостоятельно выбирать, кто из участников команды будет отвечать за тот или иной этап приготовления блюда. Все решит жребий – повар будет вытягивать карточку с именем участника, который приступит к следующему этапу. А самое большое коварство этого конкурса состоит в том, что имя любого человека может выпасть более одного раза! Кто окажется «везунчиком»? Смотрите в проекте Мастер Шеф 11 сезон 3 выпуск.

Смотреть онлайн Мастер Шеф 11 сезон 3 выпуск от 11.09.2021

Смотреть онлайн Мастер Шеф 11 сезон 3 выпуск часть 2 от 11.09.2021

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