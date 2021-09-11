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Video: Мастер Шеф 11 сезон. Випуск 3. Частина 1 від 11.09.2021

Смотрите онлайн Мастер Шеф 11 сезон 3 випуск частина 1 від 11 вересня 2021. Новий випуск Мастер Шеф 11 випуск 3 (ефір від 11.09.2021) на сайті СТБ
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Перший конкурс Мастер Шеф 11 сезон 3 випуск від 11.09.2021 – це традиційне випробування, з якого починаються конкурси для двадцятки. Це та сама кулінарна естафета, через яку пройшло не одне покоління аматорів! Але цього разу судді трохи змінили правила.

У Мастер Шеф 2021 кулінари не зможуть самостійно вибирати, хто з учасників команди буде відповідати за той чи інший етап приготування страви. Все вирішить жереб – кухар буде витягати картку з ім'ям учасника, який приступить до наступного етапу. А найбільша підступність цього конкурсу полягає в тому, що ім'я будь-якої людини може випасти більше одного разу! Хто виявиться «щасливчиком»? Дивіться у проєкті Мастер Шеф 11 сезон 3 випуск.

Дивитися онлайн Мастер Шеф 11 сезон 3 випуск від 11.09.2021

Дивитися онлайн Мастер Шеф 11 сезон 3 випуск частина 2 від 11.09.2021

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