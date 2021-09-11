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Мастер Шеф 11 сезон. Випуск 3. Частина 3 від 11.09.2021...
Выпуск 3 | 11.09.2021 | Сезон 11

Починається найцікавіше – в шоу Мастер Шеф 11 сезон 3 випуск двадцятка починає боротьбу за звання кращого кулінара і головний приз!

З самого початку на них чекають сюрпризи. Судді ускладнили традиційну кулінарну естафету, що стало несподіванкою для тих учасників, які багато років були глядачами. Вони за звичкою хотіли розділити процеси відповідно до своїх навичок, але де там! Які умови поставили судді для учасників Мастер Шеф 2021? Дізнайтеся просто зараз!

У другому конкурсі аматори розділяться на команди. Їм доведеться готувати з максимально несподіванихи наборів продуктів. Кому не пощастить з інгредієнтами? Дивіться в кулінарному проєкті Мастер Шеф 11 сезон 3 випуск від 11.09.2021! 

Дивіться онлайн Мастер Шеф 11 сезон 2 випуск від 04.09.2021

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