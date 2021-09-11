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Video: Мастер Шеф 11 сезон. Випуск 3. Частина 2 від 11.09.2021

Смотрите онлайн Мастер Шеф 11 сезон 3 випуск частина 2 від 11 вересня 2021. Новий випуск Мастер Шеф 11 випуск 3 (ефір від 11.09.2021) на сайті СТБ
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У другому випробуванні Мастер Шеф 11 сезон 3 випуск ви дізнаєтеся більше про кулінарні вподобання учасників, а також про їхнє вміння викручуватися зі складних ситуацій.

На початку конкурсу судді запропонують всім взяти по одному улюбленому продукту з комори. Хтось принесе улюблену картопельку, хтось – козячий сир, а хтось виявиться цінителем згущеного молока.

Правила в МастерШеф 2021 суворі, тож учасників знову розподілять по командам випадковим чином. Їм потрібно буде приготувати по одній страві з тих інгредієнтів, які опинилися у них на руках. Тож комусь доведеться зрозуміти, як поєднувати качку з шоколадом і цвітною капустою! Чи вийде у них? Дізнайтеся в програмі Мастер Шеф 11 сезон 3 випуск від 11.09.2021!

Дивитися онлайн Мастер Шеф 11 сезон 3 випуск від 11.09.2021

Дивитися онлайн Мастер Шеф 11 сезон 3 випуск частина 3 від 11.09.2021

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