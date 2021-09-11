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Video: Мастер Шеф 11 сезон. Выпуск 3. Часть 2 от 11.09.2021

Смотрите онлайн Мастер Шеф 11 сезон 3 выпуск часть 2 от 11 сентября 2021. Новый выпуск Мастер Шеф 11 выпуск 3 (эфир от 11.09.2021) на сайте СТБ
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Во втором испытании Мастер Шеф 11 сезон 3 выпуск вы узнаете больше о кулинарных предпочтениях участников, а также об их умении выкручиваться из сложных ситуаций.

В начале конкурса судьи предложат всем взять по одному любимому продукту из кладовой. Кто-то принесет любимую картошечку, кто-то – козий сыр, а кто-то окажется ценителем сгущенки.

Правила в Мастер Шеф 2021 суровые, так что участников снова распределят по командам случайным образом. Им нужно будет приготовить по одному блюду из тех ингредиентов, которые оказались у них на руках. Так что кому-то придется понять, как сочетать утку с шоколадом и цветной капустой! Получится ли у них? Узнайте в программе Мастер Шеф 11 сезон 3 выпуск от 11.09.2021!

Смотреть онлайн Мастер Шеф 11 сезон 3 выпуск от 11.09.2021

Смотреть онлайн Мастер Шеф 11 сезон 3 выпуск часть 3 от 11.09.2021

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