Битва чорних в кулінарному проєкті Мастер Шеф 11 сезон 3 випуск вирішить, хто з двадцятки покине проект сьогодні!

На столах їх чекає 10 коробок-загадок. Для цього випробування судді покличуть володарів білих фартухів з балкона. Саме вони залишать під коробками підказки, які допоможуть чорним готувати. Якщо їхні підказки не будуть зрозумілими, це ускладнить завдання для кандидатів на виліт. Чи не вирішить хтось із білих влаштувати суперникам пастку? Дізнайтеся просто зараз!

Під кожною коробкою будуть підказки до назви однієї класичної страви. Щоб залишитися в проєкті Мастер Шеф 2021, чорним фартухам потрібно правильно розгадати і приготувати якомога більше страв. Чи вгадають вони рататуй, вішісуаз і іншу французьку класику? Дізнайтеся просто зараз – дивіться Мастер Шеф 11 сезон 3 випуск.

Дивитися онлайн Мастер Шеф 11 сезон 3 випуск від 11.09.2021