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Video: Мастер Шеф 11 сезон. Выпуск 3. Часть 3 от 11.09.2021

Смотрите онлайн Мастер Шеф 11 сезон 3 выпуск часть 3 от 11 сентября 2021. Новый выпуск Мастер Шеф 11 выпуск 3 (эфир от 11.09.2021) на сайте СТБ
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Битва черных в кулинарном проекте Мастер Шеф 11 сезон 3 выпуск решит, кто из двадцатки покинет проект сегодня!

На столах их ждет 10 коробок-загадок. Для этого испытания судьи позовут обладателей белых фартуков с балкона. Именно они оставят под коробками подсказки, которые помогут черным готовить. Если их подсказки не будут понятными, это усложнит задачу для кандидатов на вылет. Не решит ли кто-то из белых устроить соперникам западню? Узнайте прямо сейчас!

Под каждой коробкой будут подсказки к названию одного классического блюда. Чтобы остаться в проекте Мастер Шеф 2021, черным фартукам нужно правильно разгадать и приготовить как можно больше блюд. Угадают ли они рататуй, вишисуаз и другую французскую классику? Узнайте прямо сейчас – смотрите Мастер Шеф 11 сезон 3 выпуск. 

Смотреть онлайн Мастер Шеф 11 сезон 3 выпуск от 11.09.2021

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