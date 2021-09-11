Битва черных в кулинарном проекте Мастер Шеф 11 сезон 3 выпуск решит, кто из двадцатки покинет проект сегодня!

На столах их ждет 10 коробок-загадок. Для этого испытания судьи позовут обладателей белых фартуков с балкона. Именно они оставят под коробками подсказки, которые помогут черным готовить. Если их подсказки не будут понятными, это усложнит задачу для кандидатов на вылет. Не решит ли кто-то из белых устроить соперникам западню? Узнайте прямо сейчас!

Под каждой коробкой будут подсказки к названию одного классического блюда. Чтобы остаться в проекте Мастер Шеф 2021, черным фартукам нужно правильно разгадать и приготовить как можно больше блюд. Угадают ли они рататуй, вишисуаз и другую французскую классику? Узнайте прямо сейчас – смотрите Мастер Шеф 11 сезон 3 выпуск.

Смотреть онлайн Мастер Шеф 11 сезон 3 выпуск от 11.09.2021