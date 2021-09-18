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Video: Мастер Шеф 11 сезон. Выпуск 4. Часть 3 от 18.09.2021

Смотрите онлайн Мастер Шеф 11 сезон 4 выпуск часть 3 от 18 сентября 2021. Новый выпуск Мастер Шеф 11 выпуск 4 (эфир от 18.09.2021) на сайте СТБ
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Смотрите битву черных в программе Мастер Шеф 11 сезон 4 выпуск от 18.09.2021! На этот раз кандидаты на вылет получат возможность сделать пакость своим противникам.

На столах аматоров ждут традиционные коробки-загадки. Под каждой спрятан набор продуктов для приготовления одного классического блюда и карточка с его названием. В 4 выпуске Мастер Шеф 11 участники смогут на свой выбор заменить три продукта из набора противника таким образом, чтобы усложнить процесс готовки.

После замены ингредиентов окажется, что кому-то придется готовить ролл «Калифорния» с крабовыми палочками и голубым сыром, кому-то – сочинить ризотто из рисовой лапши, а кому-то – приготовить борщ с сомом! Кто покинет проект на этой неделе? Узнайте прямо сейчас – смотрите Мастер Шеф 11 сезон 4 выпуск от 18.09.2021 онлайн! 

Смотреть онлайн Мастер Шеф 11 сезон 4 выпуск от 18.09.2021

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