Дивіться битву чорних в програмі Мастер Шеф 11 сезон 4 випуск від 18.09.2021! На цей раз кандидати на виліт отримають можливість зробити капость своїм противникам.

На столах аматорів чекають традиційні коробки-загадки. Під кожною захований набір продуктів для приготування однієї класичної страви та картка з її назвою. В 4 випуску МастерШеф 11 учасники зможуть на свій вибір замінити три продукти з набору противника таким чином, щоб ускладнити процес готування.

Після заміни інгредієнтів виявиться, що комусь доведеться готувати рол «Каліфорнія» з крабовими паличками та блакитним сиром, комусь – створити ризотто з рисової локшини, а комусь – приготувати борщ з сомом! Хто покине проєкт цього тижня? Дізнайтеся просто зараз – дивіться Мастер Шеф 11 сезон 4 випуск від 18.09.2021 онлайн!

Дивитися онлайн Мастер Шеф 11 сезон 4 випуск від 18.09.2021