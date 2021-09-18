Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь

Video: Мастер Шеф 11 сезон. Випуск 4. Частина 3 від 18.09.2021

Смотрите онлайн Мастер Шеф 11 сезон 4 випуск частина 3 від 18 вересня 2021. Новий випуск Мастер Шеф 11 випуск 4 (ефір від 18.09.2021) на сайті СТБ
Дивіться також
Выпуск 4 |Часть 1 |18.09.2021| Сезон 11
Мастер Шеф 11 сезон. Випуск 4. Частина 1 від 18.09.2021...
Выпуск 4 |18.09.2021| Сезон 11
Мастер Шеф 11 сезон. Випуск 4. Частина 2 від 18.09.2021...
Выпуск 3 |Часть 1 |11.09.2021| Сезон 11
Мастер Шеф 11 сезон. Випуск 3. Частина 1 від 11.09.2021...
Выпуск 3 |Часть 2 |11.09.2021| Сезон 11
Мастер Шеф 11 сезон. Випуск 3. Частина 2 від 11.09.2021...
Выпуск 3 |Часть 3 |11.09.2021| Сезон 11
Мастер Шеф 11 сезон. Випуск 3. Частина 3 від 11.09.2021...
Выпуск 2 |Часть 1 |04.09.2021| Сезон 11
Мастер Шеф 11 сезон. Випуск 2. Частина 1 від 04.09.2021...
Выпуск 4 | 18.09.2021 | Сезон 11

Дивіться битву чорних в програмі Мастер Шеф 11 сезон 4 випуск від 18.09.2021! На цей раз кандидати на виліт отримають можливість зробити капость своїм противникам.

На столах аматорів чекають традиційні коробки-загадки. Під кожною захований набір продуктів для приготування однієї класичної страви та картка з її назвою. В 4 випуску МастерШеф 11 учасники зможуть на свій вибір замінити три продукти з набору противника таким чином, щоб ускладнити процес готування.

Після заміни інгредієнтів виявиться, що комусь доведеться готувати рол «Каліфорнія» з крабовими паличками та блакитним сиром, комусь – створити ризотто з рисової локшини, а комусь – приготувати борщ з сомом! Хто покине проєкт цього тижня? Дізнайтеся просто зараз – дивіться Мастер Шеф 11 сезон 4 випуск від 18.09.2021 онлайн!

Дивитися онлайн Мастер Шеф 11 сезон 4 випуск від 18.09.2021

banijay logo

Spelling error report

The following text will be sent to our editors:

Send