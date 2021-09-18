В первом конкурсе Мастер Шеф 11 сезон 4 выпуск от 18.09.2021 аматоры займутся серьезной работой настоящих профессионалов – они будут придумывать ресторанные концепции. Чего только сейчас не встретишь! У аматоров не будет никаких ограничений, кроме их собственной фантазии.

В каждой команде участники поделятся на пары. В 4 выпуске Мастер Шеф 11 будут готовить по очереди. Первые два человека должны придумать концепцию и приготовить закуску, в которой отобразят ее в полной мере. Следующие пары должны будут угадать идею первых двух участников и приготовить следующие блюда, сохраняя ее. Капитанов и их су-шефов в конце конкурса ждет самое ответственное задание – угадать блюда своей команды по общей идее. Какая команда справится с заданием лучше? Смотрите в программе Мастер Шеф 11 сезон 4 выпуск от 18.09.2021!

Смотреть онлайн Мастер Шеф 11 сезон 4 выпуск от 18.09.2021

Смотреть онлайн Мастер Шеф 11 сезон 4 выпуск часть 2 от 18.09.2021