У першому конкурсі Мастер Шеф 11 сезон 4 випуск від 18.09.2021 аматори займуться серйозною роботою справжніх професіоналів – вони придумуватимуть ресторанні концепції. Чого тільки зараз не зустрінеш! У аматорів не буде ніяких обмежень, окрім їхньої власної фантазії.

У кожній команді учасники поділяться на пари. В 4 випуску Мастер Шеф 11 готуватимуть по черзі. Перші дві людини повинні придумати концепцію і приготувати закуску, в якій зобразять її повною мірою. Наступні пари повинні будуть вгадати ідею перших двох учасників і приготувати такі страви, зберігаючи її. Капітанів і їхніх су-шефів в кінці конкурсу чекає найвідповідальніше завдання – вгадати страви своєї команди за загальною ідеєю. Яка команда впорається із завданням краще? Дивіться у програмі Мастер Шеф 11 сезон 4 випуск від 18.09.2021!

Дивитися онлайн Мастер Шеф 11 сезон 4 випуск від 18.09.2021

Дивитися онлайн Мастер Шеф 11 сезон 4 випуск частина 2 від 18.09.2021