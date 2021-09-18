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Video: Мастер Шеф 11 сезон. Випуск 4. Частина 1 від 18.09.2021

Смотрите онлайн Мастер Шеф 11 сезон 4 випуск частина 1 від 18 вересня 2021. Новий випуск Мастер Шеф 11 випуск 4 (ефір від 18.09.2021) на сайті СТБ
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У першому конкурсі Мастер Шеф 11 сезон 4 випуск від 18.09.2021 аматори займуться серйозною роботою справжніх професіоналів – вони придумуватимуть ресторанні концепції. Чого тільки зараз не зустрінеш! У аматорів не буде ніяких обмежень, окрім їхньої власної фантазії.

У кожній команді учасники поділяться на пари. В 4 випуску Мастер Шеф 11 готуватимуть по черзі. Перші дві людини повинні придумати концепцію і приготувати закуску, в якій зобразять її повною мірою. Наступні пари повинні будуть вгадати ідею перших двох учасників і приготувати такі страви, зберігаючи її. Капітанів і їхніх су-шефів в кінці конкурсу чекає найвідповідальніше завдання – вгадати страви своєї команди за загальною ідеєю. Яка команда впорається із завданням краще? Дивіться у програмі Мастер Шеф 11 сезон 4 випуск від 18.09.2021!

Дивитися онлайн Мастер Шеф 11 сезон 4 випуск від 18.09.2021

Дивитися онлайн Мастер Шеф 11 сезон 4 випуск частина 2 від 18.09.2021

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