У першому конкурсі Мастер Шеф 11 сезон 7 випуск учасникам доведеться освіжити в пам'яті уроки української літератури!

Всі учасники розділяться на дві команди. Капітани і су-шефи підуть з кухні. Їхнім завданням буде спробувати страви та передати учасникам зі своєї команди рецепт за допомогою підказок з української літератури. Як передати рецепт медальйонів за допомогою рядків великих поетів? І хто вирішить переписати класику заради перемоги? Дізнайтеся просто зараз, хто спробує обійти правила і залишитися безкарним.

Цей конкурс виявиться дуже складним для більшості учасників, адже поштовий голуб передає послання дуже повільно, а вірші наштовхують тільки на невизначені асоціації. Чи вдасться хоч одній команді розшифрувати послання від капітана? Дізнайтеся просто зараз – дивіться Мастер Шеф 11 сезон 7 випуск від 09.10.2021!

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