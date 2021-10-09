В первом конкурсе Мастер Шеф 11 сезон 7 выпуск участникам придется освежить в памяти уроки украинской литературы!

Все участники разделятся на две команды. Капитаны и су-шефы уйдут с кухни. Их задачей будет попробовать блюда и передать участникам из своей команды рецепт при помощи подсказок из украинской литературы. Как передать рецепт медальонов при помощи строк великих поэтов? И кто решит переписать классику ради победы? Узнайте прямо сейчас, кто попытается обойти правила и остаться безнаказанным.

Этот конкурс окажется очень сложным для большинства участников, ведь почтовый голубь передает послания очень медленно, а стихи наталкивают только на неопределенные ассоциации. Удастся ли хоть одной команде расшифровать послание от капитана? Узнайте прямо сейчас – смотрите Мастер Шеф 11 сезон 7 выпуск от 09.10.2021!

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