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Video: Мастер Шеф 11 сезон. Випуск 7. Частина 2 від 09.10.2021

Смотрите онлайн Мастер Шеф 11 сезон 7 випуск частина 2 від 09 жовтня 2021. Новий випуск Мастер Шеф 11 випуск 7 (ефір від 09.10.2021) на сайті СТБ
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У другому конкурсі Мастер Шеф 11 сезон 7 випуск учасники визначаться з лідерами колективу. Судді видадуть обраним учасникам корони, які покажуть їхній особливий статус. Саме лідери думок у цьому конкурсі будуть продавати суддям готові страви за «шефи». Проте готувати самостійно вони нічого не будуть. У 7 випуску Мастер Шеф 2021 лідери будуть купувати напівфабрикати у інших учасників. Тільки найкращі заготовки перетворяться на страви, які будуть гідні високої оцінки від суддів.

Хто виявиться найкращим продавцем і заробить стільки грошей, що заслужить особливу нагороду від Ектора Хіменес-Браво? Дізнайтеся просто зараз – дивіться Мастер Шеф 11 сезон 7 випуск від 09.10.2021!

Дивитися онлайн Мастер Шеф 11 сезон 7 випуск від 09.10.2021

Дивитися онлайн МастерШеф 11 сезон 7 випуск частина 3 від 09.10.2021

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