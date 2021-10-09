У другому конкурсі Мастер Шеф 11 сезон 7 випуск учасники визначаться з лідерами колективу. Судді видадуть обраним учасникам корони, які покажуть їхній особливий статус. Саме лідери думок у цьому конкурсі будуть продавати суддям готові страви за «шефи». Проте готувати самостійно вони нічого не будуть. У 7 випуску Мастер Шеф 2021 лідери будуть купувати напівфабрикати у інших учасників. Тільки найкращі заготовки перетворяться на страви, які будуть гідні високої оцінки від суддів.

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Дивитися онлайн Мастер Шеф 11 сезон 7 випуск від 09.10.2021

Дивитися онлайн МастерШеф 11 сезон 7 випуск частина 3 від 09.10.2021