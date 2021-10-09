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Video: Мастер Шеф 11 сезон. Выпуск 7. Часть 2 от 09.10.2021

Смотрите онлайн Мастер Шеф 11 сезон 7 выпуск часть 2 от 09 октября 2021. Новый выпуск Мастер Шеф 11 выпуск 7 (эфир от 09.10.2021) на сайте СТБ
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Во втором конкурсе Мастер Шеф 11 сезон 7 выпуск участники определятся с  лидерами коллектива. Судьи выдадут избранным участникам короны, которые покажут их особый статус. Именно лидеры мнений в этом конкурсе будут продавать судьям готовые блюда за «шефы». Однако готовить самостоятельно они ничего не будут. В 7 выпуске Мастер Шеф 2021 лидеры будут покупать полуфабрикаты у остальных участников. Только лучшие заготовки превратятся в блюда, которые будут достойны высокой оценки от судей.

Кто окажется самым лучшим продавцом и заработает столько денег, что заслужит особую награду от Эктора Хименес-Браво? Узнайте прямо сейчас – смотрите Мастер Шеф 11 сезон 7 выпуск от 09.10.2021!

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