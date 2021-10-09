Во втором конкурсе Мастер Шеф 11 сезон 7 выпуск участники определятся с лидерами коллектива. Судьи выдадут избранным участникам короны, которые покажут их особый статус. Именно лидеры мнений в этом конкурсе будут продавать судьям готовые блюда за «шефы». Однако готовить самостоятельно они ничего не будут. В 7 выпуске Мастер Шеф 2021 лидеры будут покупать полуфабрикаты у остальных участников. Только лучшие заготовки превратятся в блюда, которые будут достойны высокой оценки от судей.

Кто окажется самым лучшим продавцом и заработает столько денег, что заслужит особую награду от Эктора Хименес-Браво? Узнайте прямо сейчас – смотрите Мастер Шеф 11 сезон 7 выпуск от 09.10.2021!

Смотреть онлайн Мастер Шеф 11 сезон 7 выпуск от 09.10.2021

Смотреть онлайн Мастер Шеф 11 сезон 7 выпуск часть 3 от 09.10.2021