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В программе Мастер Шеф 11 сезон 7 выпуск участникам придется воспользоваться голубиной почтой для коммуникации! Как именно это происходило, смотрите в полном выпуске на СТБ.

В первом конкурсе кулинары разделятся на две команды. Капитаны и су-шефы покинут кухню. Их задачей будет попробовать блюда и передать их рецепты товарищам по команде при помощи стихов украинских поэтов! Получится ли у них? Узнайте прямо сейчас.

Также участники в 7 выпуске Мастер Шеф 11 сезон будут продавать полуфабрикаты и готовые блюда. Второй конкурс покажет, умеют ли повара считать деньги. Кто окажется самым лучшим бизнесменом на проекте? Узнайте прямо сейчас – смотрите Мастер Шеф 11 сезон 7 выпуск.

Смотреть онлайн Мастер Шеф 11 сезон 6 выпуск от 02.10.2021

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