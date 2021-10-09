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Video: Мастер Шеф 11 сезон. Выпуск 7. Часть 3 от 09.10.2021

Смотрите онлайн Мастер Шеф 11 сезон 7 выпуск часть 3 от 09 октября 2021. Новый выпуск Мастер Шеф 11 выпуск 7 (эфир от 09.10.2021) на сайте СТБ
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Смотрите онлайн битву черных в программе Мастер Шеф 11 сезон 7 выпуск! И снова коробки-загадки решат судьбу участников. Кому повезет, а кому не очень? Узнайте прямо сейчас!

Под каждой коробкой находится какой-то продукт. После звонка участники будут поднимать коробки и собирать продукты для своего блюда. Также они могут выбрать опцию отдать продукт сопернику. Если черному фартуку не понравится набор ингредиентов, он или она смогут изменить его, но за определенную плату – время готовки.

Как придется выкручиваться тому, кто достанет из-под коробок почки, батат и кровянку? И кто все же сможет приготовить блюдо ресторанного уровня в таких условиях? Смотрите в программе Мастер Шеф 11 сезон 7 выпуск.

Смотреть онлайн Мастер Шеф 11 сезон 7 выпуск от 09.10.2021

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