Дивіться онлайн битву чорних в програмі Мастер Шеф 11 сезон 7 випуск! І знову коробки-загадки вирішать долю учасників. Кому пощастить, а кому не дуже? Дізнайтеся просто зараз!

Під кожною коробкою знаходиться якийсь продукт. Після дзвінка учасники будуть піднімати коробки і збирати продукти для своєї страви. Також вони можуть вибрати опцію віддати продукт супернику. Якщо чорному фартуху не сподобається набір інгредієнтів, він або вона зможуть змінити його, але за певну плату – час готування.

Як доведеться викручуватися тому, хто дістане з-під коробок нирки, батат і кров’янку? І хто все ж зможе приготувати страву ресторанного рівня в таких умовах? Дивіться у програмі Мастер Шеф 11 сезон 7 випуск.

Дивитися онлайн Мастер Шеф 11 сезон 7 випуск від 09.10.2021