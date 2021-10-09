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Video: Мастер Шеф 11 сезон. Випуск 7. Частина 3 від 09.10.2021

Смотрите онлайн Мастер Шеф 11 сезон 7 випуск частина 3 від 09 жовтня 2021. Новий випуск Мастер Шеф 11 випуск 7 (ефір від 09.10.2021) на сайті СТБ
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Дивіться онлайн битву чорних в програмі Мастер Шеф 11 сезон 7 випуск! І знову коробки-загадки вирішать долю учасників. Кому пощастить, а кому не дуже? Дізнайтеся просто зараз!

Під кожною коробкою знаходиться якийсь продукт. Після дзвінка учасники будуть піднімати коробки і збирати продукти для своєї страви. Також вони можуть вибрати опцію віддати продукт супернику. Якщо чорному фартуху не сподобається набір інгредієнтів, він або вона зможуть змінити його, але за певну плату – час готування.

Як доведеться викручуватися тому, хто дістане з-під коробок нирки, батат і кров’янку? І хто все ж зможе приготувати страву ресторанного рівня в таких умовах? Дивіться у програмі Мастер Шеф 11 сезон 7 випуск.

Дивитися онлайн Мастер Шеф 11 сезон 7 випуск від 09.10.2021

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