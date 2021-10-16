У першому конкурсі Мастер Шеф 11 сезон 8 випуск учасники дізнаються, коли слова на вагу золота! За кожне зайве слово їх будуть штрафувати, зменшуючи час для приготування страви.

У першому випробуванні 8 випуску Мастер Шеф 2021 Ектор Хіменес-Браво приготує одну авторську страву, яку повинні будуть повторити капітани і су-шефи команд. Один учасник команди буде описувати один етап приготування цієї страви. Головна умова від суддів – можна використовувати не більше п’яти слів! За кожне додаткове слово доведеться пожертвувати часом на підготовку. Чи зможуть аматори впоратися зі складною стравою в таких умовах? Дізнайтеся просто зараз – дивіться МастерШеф 11 сезон 8 випуск.

Дивитися онлайн МастерШеф 11 сезон 8 випуск від 16.10.2021

Дивитися онлайн МастерШеф 11 сезон 8 випуск частина 2 від 16.10.2021