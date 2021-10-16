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Video: Мастер Шеф 11 сезон. Выпуск 8. Часть 1 от 16.10.2021

Смотрите онлайн Мастер Шеф 11 сезон 8 выпуск часть 1 от 16 октября 2021. Новый выпуск Мастер Шеф 11 выпуск 8 (эфир от 16.10.2021) на сайте СТБ
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В первом конкурсе Мастер Шеф 11 сезон 8 выпуск участники узнают, когда слова на вес золота! За каждое лишнее слово их будут штрафовать, уменьшая  время для приготовления блюда.

В первом испытании 8 выпуска Мастер Шеф 2021 Эктор Хименес-Браво приготовит одно авторское блюдо, которое должны будут повторить капитаны и су-шефы команд. Один участник команды будет описывать один этап приготовления этого блюда. Главное условие от судей – можно использовать не более пяти слов! За каждое дополнительное слово придется пожертвовать временем на готовку. Смогут ли аматоры справиться со сложным блюдом в таких условиях? Узнайте прямо сейчас – смотрите Мастер Шеф 11 сезон 8 выпуск.

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Смотреть онлайн Мастер Шеф 11 сезон 8 выпуск часть 2 от 16.10.2021

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