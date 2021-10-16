Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь

Video: Мастер Шеф 11 сезон. Випуск 8. Частина 2 від 16.10.2021

Смотрите онлайн Мастер Шеф 11 сезон 8 випуск частина 2 від 16 жовтня 2021. Новий випуск Мастер Шеф 11 випуск 8 (ефір від 16.10.2021) на сайті СТБ
Дивіться також
Выпуск 9 |Часть 1 |16.10.2021| Сезон 11
Мастер Шеф 11 сезон. Випуск 9. Частина 1 від 16.10.2021...
Выпуск 9 |Часть 2 |16.10.2021| Сезон 11
Мастер Шеф 11 сезон. Випуск 9. Частина 2 від 16.10.2021...
Выпуск 9 |16.10.2021| Сезон 11
Мастер Шеф 11 сезон. Випуск 9. Частина 3 від 16.10.2021...
Випуск 8 |Часть 1 |16.10.2021| Сезон 11
Мастер Шеф 11 сезон. Випуск 8. Частина 1 від 16.10.2021...
Випуск 8 |Часть 3 |16.10.2021| Сезон 11
Мастер Шеф 11 сезон. Випуск 8. Частина 3 від 16.10.2021...
Выпуск 7 |Часть 1 |09.10.2021| Сезон 11
Мастер Шеф 11 сезон. Випуск 7. Частина 1 від 09.10.2021...
Випуск 8 | 16.10.2021 | Сезон 11

У другому конкурсі Мастер Шеф 11 сезон 8 випуск учасники розділяться на пари. Кожній дістанеться по одній коробці-загадці, а в них – фотографії з будівлями! Пари кулінарів-аматорів готуватимуть по п’ять страв. У цьому випробуванні 8 випуску Мастер Шеф 2021 дуже важливу роль грає подача. Судді повинні безпомилково вгадати архітектурні стилі за зовнішнім виглядом страви. Як бути учасникам, які не відрізняють готику від бароко і поняття не мають, що таке народний стиль? Вони будуватимуть Тадж-Махал з продуктів, зображати готичні вежі і експресіонізм за допомогою продуктів і технік. Для деяких пар це завдання буде настільки складним, що вони навіть не зможуть приготувати п’ять страв! Хто ж виявиться найбільшим знавцем архітектури? Дізнайтеся в програмі Мастер Шеф 11 сезон 8 випуск.

Дивитися онлайн МастерШеф 11 сезон 8 випуск від 16.10.2021

Дивитися онлайн МастерШеф 11 сезон 8 випуск частина 3 від 16.10.2021

banijay logo

Spelling error report

The following text will be sent to our editors:

Send