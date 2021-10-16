У другому конкурсі Мастер Шеф 11 сезон 8 випуск учасники розділяться на пари. Кожній дістанеться по одній коробці-загадці, а в них – фотографії з будівлями! Пари кулінарів-аматорів готуватимуть по п’ять страв. У цьому випробуванні 8 випуску Мастер Шеф 2021 дуже важливу роль грає подача. Судді повинні безпомилково вгадати архітектурні стилі за зовнішнім виглядом страви. Як бути учасникам, які не відрізняють готику від бароко і поняття не мають, що таке народний стиль? Вони будуватимуть Тадж-Махал з продуктів, зображати готичні вежі і експресіонізм за допомогою продуктів і технік. Для деяких пар це завдання буде настільки складним, що вони навіть не зможуть приготувати п’ять страв! Хто ж виявиться найбільшим знавцем архітектури? Дізнайтеся в програмі Мастер Шеф 11 сезон 8 випуск.

Дивитися онлайн МастерШеф 11 сезон 8 випуск від 16.10.2021

Дивитися онлайн МастерШеф 11 сезон 8 випуск частина 3 від 16.10.2021