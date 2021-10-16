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Video: Мастер Шеф 11 сезон. Выпуск 8. Часть 2 от 16.10.2021

Смотрите онлайн Мастер Шеф 11 сезон 8 выпуск часть 2 от 16 октября 2021. Новый выпуск Мастер Шеф 11 выпуск 8 (эфир от 16.10.2021) на сайте СТБ
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Во втором конкурсе Мастер Шеф 11 сезон 8 выпуск участники разделятся на пары. Каждой достанется по одной коробке-загадке, а в них – фотографии со зданиями! Пары кулинаров-аматоров будут готовить по пять блюд. В этом испытании 8 выпуска Мастер Шеф 2021 очень важную роль играет подача. Судьи должны безошибочно угадать архитектурные стили по внешнему виду блюда. Как быть участникам, которые не отличают готику от барокко и понятия не имеют, что такое народный стиль? Они будут строить Тадж-Махал из продуктов, изображать готические башни и экспрессионизм при помощи продуктов и техник. Для некоторых пар это задание будет настолько сложным, что они даже не смогут приготовить пять блюд! Кто же окажется самым большим знатоком архитектуры? Узнайте в программе Мастер Шеф 11 сезон 8 выпуск.

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