Участников Мастер Шеф 11 сезон в 9 выпуске от 16.10.2021 ждет аттестация! Судьи не просто так решили проверить умения и знания аматоров. Для этого есть повод – экватор кулинарного реалити. Для справедливого оценивания участники самостоятельно разделились на две команды, в которых они впервые будут работать без капитана. Каким будет разделение? Узнайте прямо сейчас.

Владимир Ярославский в шоу Мастер Шеф 2021 приготовил для двух команд по сундуку, в котором они найдут значки от 1 до 7. Значок с цифрой 1 получит сильнейший член команды, тогда как 7 – слабый. Участники распределят их между собой самостоятельно. Кто станет лидером, кто – аутсайдером?

Да начнется защита титулов! Каждый аматор сможет доказать свое первенство, приготовив блюдо из курицы. А в чем подвох? Все подробности далее – смотрите онлайн проект Мастер Шеф 11 сезон 9 выпуск на СТБ.

Смотреть онлайн Мастер Шеф 11 сезон 9 выпуск от 16.10.2021

Смотреть онлайн Мастер Шеф 11 сезон 9 выпуск часть 3 от 16.10.2021