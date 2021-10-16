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Video: Мастер Шеф 11 сезон. Випуск 9. Частина 2 від 16.10.2021

Смотрите онлайн Мастер Шеф 11 сезон 9 випуск частина 2 від 16 жовтня 2021. Новий випуск Мастер Шеф 11 випуск 9 (ефір від 16.10.2021) на сайті СТБ
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Учасників Мастер Шеф 11 сезон у 9 випуску від 16.10.2021 чекає атестація! Судді не просто так вирішили перевірити вміння та знання аматорів. Для цього є привід – екватор кулінарного реаліті. Для справедливого оцінювання учасники самостійно розділилися на дві команди, у яких вони вперше працюватимуть без капітана. Яким буде поділ? Дізнайтеся просто зараз.

Володимир Ярославський у шоу Мастер Шеф 2021 приготував для двох команд по скрині, у якій вони знайдуть значки від 1 до 7. Значок із цифрою 1 отримає найсильніший член команди, тоді як 7 – найслабший. Учасники розподілятимуть їх між собою самостійно. Хто стане лідером, хто – аутсайдером?

Нехай почнеться захист титулів! Кожен аматор матиме змогу довести свою першість, приготувавши страву з курки. А в чому підступ? Усі подробиці далі – дивіться онлайн проєкт Мастер Шеф 11 сезон 9 випуск на СТБ.

Дивитися онлайн Мастер Шеф 11 сезон 9 випуск від 16.10.2021

Дивитися онлайн Мастер Шеф 11 сезон 9 випуск частина 3 від 16.10.2021

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