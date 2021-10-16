Ви дивитеся онлайн Мастер Шеф 11 сезон 9 випуск від 16.10.2021 на сайті СТБ!

За плечима кулінарів-аматорів пів шляху на проєкті. Кожен з учасників приготував десятки страв, які допомогли йому довести талант і вміння. А головне: кухарі щовипуску розвиваються та намагаються стрибнути вище своєї голови. Кому сьогодні вдасться здивувати суддів незвичайними стравами? А хто опустить руки? Дізнайтеся зовсім скоро!

У 9 випуску проєкту Мастер Шеф 11 сезон аматори готуватимуть сети зі страв на один укус. Це так звані закуски, які спроможні розбудити апетит та підготувати до основної трапези. Звісно, усе так просто не буде. Дві команди готуватимуть по 10 закусок під різні життєві ситуації чи для різних персон. І найголовніше: капітанам і су-шефам доведеться вгадувати, який амісбуш відповідає тій чи іншій події. Цікаво? Залишайтеся з нами та побачте більше.

Не пропустіть атестацію аматорів і битву чорних – дивіться онлайн Мастер Шеф 11 сезон 9 випуск від 16.10.2021.

Дивитися онлайн Мастер Шеф 11 сезон 8 випуск від 16.10.2021