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Video: Мастер Шеф 11 сезон. Випуск 9. Частина 1 від 16.10.2021

Смотрите онлайн Мастер Шеф 11 сезон 9 випуск частина 1 від 16 жовтня 2021. Новий випуск Мастер Шеф 11 випуск 9 (ефір від 16.10.2021) на сайті СТБ
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Перше випробування в програмі Мастер Шеф 11 сезон 9 випуск від 16.10.2021 перевірить не тільки кулінарні вміння аматорів, а і їхню креативність і логіку мислення. Двом командам доведеться приготувати сет зі страв на один укус. Це такі собі невеликі закуски, які мають розбудити апетит у гостя та підготувати до смачної трапези. Проте учасники Мастер Шеф 11 сезон матимуть умови: кожна з команд отримає по 10 карток. На них будуть зазначені місця, персонажі, люди чи життєва ситуація, під які та для яких аматори готуватимуть сети. До речі, додаткове ускладнення: капітани та їхні су-шефи не перебуватимуть на кухні під час приготування. Їхнє завдання полягає в тому, аби зіставити страву з відповідною карткою. Фух, ну й випробування… Чи зможуть капітани налаштуватися на хвилю команди? Дивіться онлайн проєкт Мастер Шеф 11 сезон 9 випуск на СТБ.

Дивитися онлайн Мастер Шеф 11 сезон 8 випуск від 16.10.2021

Дивитися онлайн Мастер Шеф 11 сезон 9 випуск частина 2 від 16.10.2021

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