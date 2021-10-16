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Video: Мастер Шеф 11 сезон. Выпуск 9. Часть 1 от 16.10.2021

Смотрите онлайн Мастер Шеф 11 сезон 9 выпуск часть 1 от 16 октября 2021. Новый выпуск Мастер Шеф 11 выпуск 9 (эфир от 16.10.2021) на сайте СТБ
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Первое испытание в программе Мастер Шеф 11 сезон 9 выпуск от 16.10.2021 проверит не только кулинарные умения аматоров, а и их креативность и логику мышления. Двум командам придется приготовить сет из блюд на один укус. Это такие небольшие закуски, которые должны пробудить аппетит у гостя и подготовить к вкусной трапезе. Однако участники Мастер Шеф 11 сезон будут иметь условия: каждая из команд получит по 10 карточек. На них будут указаны места, персонажи, люди или жизненная ситуация, под которые и для которых аматоры будут готовить сети. Кстати, дополнительное осложнение: капитаны и их су-шефы не будут находиться на кухне во время приготовления. Их задача состоит в том, чтобы сопоставить блюдо с соответствующей карточкой. Фух, ну и испытание… Смогут ли капитаны настроиться на волну команды? Смотрите онлайн проект Мастер Шеф 11 сезон 9 выпуск на СТБ.

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