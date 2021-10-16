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Video: Мастер Шеф 11 сезон. Випуск 9. Частина 3 від 16.10.2021

Смотрите онлайн Мастер Шеф 11 сезон 9 випуск частина 3 від 16 жовтня 2021. Новий випуск Мастер Шеф 11 випуск 9 (ефір від 16.10.2021) на сайті СТБ
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Не пропустіть битву чорних – дивіться онлайн проєкт Мастер Шеф 11 сезон 9 випуск від 16.10.2021 на сайті СТБ.

Сьогодні судді перевірять, наскільки в аутсайдерів розвинене вміння оперативно робити розумний вибір. І на проєкті, і на великій професійній кухні кожен кулінар зобов’язаний вміти щохвилини ухвалювати правильне рішення. Які девайси необхідні для конкретної страви, які продукти варто використати в приготуванні та як покращити смак страви… Чи спроможні на це учасники, Мастер Шеф 11 сезон? 9 випуск і битва чорних перевірять!

Завдання для чорних фартухів: приготувати феєричну страву ресторанного рівня з тих продуктів та завдяки девайсам, які їм запропонують судді. Водночас усі комори будуть зачинені, а за будь-яке приладдя доведеться платити інгредієнтом. Кому вдасться пройти перешкоди та довести: він гідний залишитися на кухні? Дивіться онлайн проєкт Мастер Шеф 11 сезон 9 випуск від 16.10.2021.

Дивитися онлайн Мастер Шеф 11 сезон 9 випуск від 16.10.2021

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