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Video: Мастер Шеф 11 сезон. Выпуск 16. Часть 3 от 11.12.2021

Смотрите онлайн Мастер Шеф 11 сезон 16 выпуск часть 3 от 11 декабря 2021. Новый выпуск Мастер Шеф 11 выпуск 16 (эфир от 11.12.2021) на сайте СТБ
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Смотрите последнюю битву черных в программе Мастер Шеф 11 сезон 16 выпуск! Это последний шанс проштрафившихся участников остаться на проекте. Больше таких поблажек не будет – за каждую ошибку судьи будут отправлять поваров домой. Те, кто смогут пройти через битву черных в 16 выпуске Мастер Шеф 11 сезон, наденут белые кители, о которых мечтают все участники кулинарного проекта.

На этой битве черных аматоров ждет самый большой кошмар участников всех сезонов! Они будут готовить на миниатюрной кухне для мини-версий тематических ресторанов – японского, скандинавского и luxury. Кто справится с крошечными ножами и кастрюльками? Узнайте в проекте Мастер Шеф 11 сезон 16 выпуск от 11.12.2021!

Смотреть онлайн Мастер Шеф 11 сезон 16 выпуск от 11.12.2021

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