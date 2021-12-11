Дивіться останню битву чорних у програмі Мастер Шеф 11 сезон 16 випуск! Це останній шанс учасників, що проштрафилися, залишитися на проєкті. Більше таких потурань не буде – за кожну помилку судді відправлятимуть кухарів додому. Ті, хто зможе пройти через битву чорних у 16 ​​випуску Мастер Шеф 11 сезон, надягнуть білі кітелі, про які мріють усі учасники кулінарного проєкту.

На цій битві чорних аматорів чекає найбільший кошмар учасників усіх сезонів! Вони будуть готувати на мініатюрній кухні для міні-версій тематичних ресторанів – японського, скандинавського та luxury. Хто впорається з крихітними ножами та каструльками? Дізнайтесь у проєкті Мастер Шеф 11 сезон 16 випуск від 11.12.2021!

Дивитися онлайн Мастер Шеф 11 сезон 16 випуск від 11.12.2021