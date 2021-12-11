Второй конкурс Мастер Шеф 11 сезон 16 выпуск – это вызов для любителей, ведь раньше его проводили только для профессиональных поваров! Участники снова разобьются на пары. У них будет нелегкий выбор, ведь на всех поверхностях лежат такие продукты, от которых хочется схватиться за голову и завыть! Кому-то в 16 выпуске Мастер Шеф 2021 придется готовить из очистков и рыбьих голов, кому-то – блюдо ресторанного уровня из остатков оливье и шубы, а кому-то – из замороженных наггетсов и блинчиков. Еще одной паре счастливчиков достанется такое количество кабачков, что они рискуют раз и навсегда возненавидеть этот овощ. Справятся ли аматоры с готовкой в таких сложных условиях? Смотрите в программе Мастер Шеф 11 сезон 16 выпуск!

Смотреть онлайн Мастер Шеф 11 сезон 16 выпуск от 11.12.2021

Смотреть онлайн Мастер Шеф 11 сезон 16 выпуск часть 3 от 11.12.2021