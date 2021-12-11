Другий конкурс Мастер Шеф 11 сезон 16 випуск – це виклик для любителів, адже раніше його проводили лише для професійних кухарів! Учасники знову розіб’ються на пари. У них буде нелегкий вибір, адже на всіх поверхнях лежать такі продукти, від яких хочеться схопитися за голову і завити! Комусь у 16 ​​випуску Майстер Шеф 2021 доведеться готувати з очищень та риб’ячих голів, комусь – страву ресторанного рівня із залишків олів’є та шуби, а комусь – із заморожених нагетсів та млинців. Ще одній парі щасливчиків дістанеться така кількість кабачків, що вони ризикують раз і назавжди зненавидіти цей овоч. Чи впораються аматори з приготуванням в таких складних умовах? Дивіться у програмі Мастер Шеф 11 сезон 16 випуск!

Дивитися онлайн Мастер Шеф 11 сезон 16 випуск від 11.12.2021

Дивитися онлайн Мастер Шеф 11 сезон 16 частина 3 від 11.12.2021