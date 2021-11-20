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Video: Мастер Шеф 11 сезон. Выпуск 14. Часть 2 от 20.11.2021

Смотрите онлайн Мастер Шеф 11 сезон 14 выпуск часть 2 от 20 ноября 2021. Новый выпуск Мастер Шеф 11 выпуск 14 (эфир от 20.11.2021) на сайте СТБ
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Во втором конкурсе Мастер Шеф 11 сезон 14 выпуск участники снова будут придумывать меню для разных ресторанов. На этот раз кладовая будет закрыта, и они смогут использовать только те продукты, которые относятся к конкретной концепции. Участники будут готовить не для обычных ресторанов, а тематических.

В 14 выпуске Мастер Шеф 11 сезон кулинарам придется включить фантазию! Они распределят концепции между собой при помощи жребия. Кому-то придется готовить еду в тюбиках для космического шаттла, кто-то перенесется в будущее, где нет мяса и глютена, а кто-то будет придумывать изысканное больничное меню. Смотрите в проекте Мастер Шеф 11 сезон 14 выпуск, кому удастся накормить гостей вкусными и необычными блюдами.

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