В Мастер Шеф 11 сезон 14 выпуск от 20.11.2021 кулинары будут придумывать меню для полярников, космонавтов и пациентов больницы в ресторанной интерпретации. Сегодня они будут не только поварами, но и стратегами, ведь в первом конкурсе нужно будет зарабатывать продукты, а во втором – деньги. Кто умеет продумывать все наперед, а кто столкнется с неожиданными трудностями? Узнайте прямо сейчас!

Битва черных покажет, кто хочет быть хорошим для своих товарищей, а кто действительно хочет остаться на проекте. Для кого эта неделя станет последней на проекте? Узнайте прямо сейчас – смотрите Мастер Шеф 11 сезон 14 выпуск от 20.11.2021!

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