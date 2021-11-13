Смотрите онлайн Мастер Шеф 11 сезон 13 выпуск от 13.11.2021 на официальном сайте СТБ! На этой неделе аматоры снова будут зарабатывать деньги, а также увидят Эктора Хименес-Браво в обличии самого дьявола, готового покарать неугодных за кулинарные грехи! Не пропустите все самое интересное – скорее смотрите полный 13 выпуск Мастер Шеф 2021.

В первом конкурсе капитаны должны будут убедить участников в том, что им стоит присоединиться именно к их команде. Для этого им нужно будет сделать презентацию идеи тех блюд, которые они хотели бы дать судьям на дегустацию.

Во втором испытании Эктор Хименес-Браво наденет рога, а кухня разделится на адскую и райскую части. Кто попадет в пекло за свои грехи? А кто отправится в чистилище? Узнайте прямо сейчас – смотрите Мастер Шеф 11 сезон 13 выпуск от 13.11.2021.

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