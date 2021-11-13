В первом конкурсе Мастер Шеф 11 сезон 13 выпуск участники выберут капитанов, но те не будут набирать себе команды. На столах капитанов ждут коробки-загадки с наборами продуктов. Подняв такую коробку, каждый капитан должен определиться с концепцией и представить ее остальным участникам. Аматоры смогут сами выбрать, к кому из капитанов они хотят идти в зависимости от того, насколько привлекательной им кажется та или иная идея.

После этого кулинары в 13 выпуске Мастер Шеф 11 сезон будут готовить наперегонки! Судьи будут пробовать только блюда той команды, которая справилась первой. После этого капитаны переходят к следующей коробке, а участники могут поменять команду. Кто заработает больше всех денег? Смотрите в программе Мастер Шеф 11 сезон 13 выпуск от 13.11.2021!

Смотреть онлайн Мастер Шеф 11 сезон 13 выпуск от 13.11.2021

Смотреть онлайн Мастер Шеф 11 сезон 13 выпуск часть 2 от 13.11.2021