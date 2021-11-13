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Video: Мастер Шеф 11 сезон. Випуск 13. Частина 1 від 13.11.2021

Смотрите онлайн Мастер Шеф 11 сезон 13 випуск частина 1 від 13 листопада 2021. Новий випуск Мастер Шеф 11 випуск 13 (ефір від 13.11.2021) на сайті СТБ
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У першому конкурсі Мастер Шеф 11 сезон 13 випуск учасники оберуть капітанів, але ті не будуть набирати собі команди. На столах на капітанів чекають коробки-загадки з наборами продуктів. Піднявши таку коробку, кожен капітан повинен визначитися з концепцією та презентувати її решті учасників. Аматори зможуть самі вибрати, до кого з капітанів вони хочуть йти в залежності від того, наскільки привабливою їм здається та чи інша ідея.

Після цього кулінари в 13 випуску Мастер Шеф 11 сезон готуватимуть наввипередки! Судді пробуватимуть лише страви тієї команди, яка впоралася першою. Після цього капітани переходять до наступної коробки, а учасники можуть змінити команду. Хто заробить найбільше грошей? Дивіться у програмі Мастер Шеф 11 сезон 13 випуск від 13.11.2021!

Дивитися онлайн Майстер Шеф 11 сезон 13 випуск від 13.11.2021

Дивитися онлайн Мастер Шеф 11 сезон 13 випуск частина 2 від 13.11.2021

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