Дивіться онлайн Мастер Шеф 11 сезон 13 випуск від 13.11.2021 на офіційному сайті СТБ! Цього тижня аматори знову зароблятимуть гроші, а також побачать Ектора Хіменес-Браво у вигляді самого диявола, готового покарати неугодних за кулінарні гріхи! Не пропустіть все найцікавіше – скоріше дивіться повний 13 випуск Мастер Шеф 2021.

У першому конкурсі капітани мають переконати учасників у тому, що їм варто приєднатися саме до їхньої команди. Для цього їм потрібно буде презентувати ідеї тих страв, які вони хотіли б дати суддям на дегустацію.

У другому випробуванні Ектор Хіменес-Браво одягне роги, а кухня розділиться на пекельну та райську частини. Хто потрапить у пекло за свої гріхи? А хто вирушить у чистилище? Дізнайтесь просто зараз – дивіться Мастер Шеф 11 сезон 13 випуск від 13.11.2021.

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