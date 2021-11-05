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Проєкт Мастер Шеф 11 сезон 12 випуск йде в ногу з часом. Кулінари постійно вивчають кулінарні тренди, і один із них – раціональне використання продуктів. Учасники проєкту часто входять у раж і витрачають набагато більше ресурсів, ніж необхідно. Цього тижня їм потрібно буде навчитись розраховувати та прогнозувати так, щоб скоротити свої витрати продуктів.

Цього тижня учасники працюватимуть у парах. Вони поділяться перед початком випробувань у 12 випуску Мастер Шеф 2021. Потім кожна пара візьме в коморі продукти, якими користуватиметься протягом двох або трьох конкурсів. Після цього комора буде закрита, тож взяти інгредієнти, яких бракує, будеть просто нізвідки! Чи впораються учасники із завданнями в умовах економії? Дізнайтесь у програмі Мастер Шеф 11 сезон 12 випуск.

Дивитися онлайн Мастер Шеф 11 сезон 11 випуск від 30.10.2021

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