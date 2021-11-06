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Video: Мастер Шеф 11 сезон. Випуск 12. Частина 3 від 06.11.2021

Смотрите онлайн Мастер Шеф 11 сезон 12 випуск частина 3 від 06 листопада 2021. Новий випуск Мастер Шеф 11 випуск 12 (ефір від 06.11.2021) на сайті СТБ
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Битва чорних у програмі Мастер Шеф 11 сезон 12 випуск буде спекотною! До третього конкурсу в учасників залишилося мало продуктів, адже вони витратили практично все на попередніх двох конкурсах. До того ж, судді запровадять ще одне обмеження. На попередніх конкурсах учасники могли мінятися продуктами будь з ким. Тепер їм можна буде проводити обмін тільки всередині тих пар, на які вони поділилися спочатку.

Як приготувати смачні страви із залишків продуктів? Хто зможе приготувати цілий світ за умов жорсткої економії? І хто зробить непробачну помилку і залишить проєкт? Дізнайтесь у програмі Мастер Шеф 11 сезон 12 випуск.

Дивитися онлайн Майстер Шеф 11 сезон 12 випуск від 06.11.2021

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