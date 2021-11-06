Битва чорних у програмі Мастер Шеф 11 сезон 12 випуск буде спекотною! До третього конкурсу в учасників залишилося мало продуктів, адже вони витратили практично все на попередніх двох конкурсах. До того ж, судді запровадять ще одне обмеження. На попередніх конкурсах учасники могли мінятися продуктами будь з ким. Тепер їм можна буде проводити обмін тільки всередині тих пар, на які вони поділилися спочатку.

Як приготувати смачні страви із залишків продуктів? Хто зможе приготувати цілий світ за умов жорсткої економії? І хто зробить непробачну помилку і залишить проєкт? Дізнайтесь у програмі Мастер Шеф 11 сезон 12 випуск.

Дивитися онлайн Майстер Шеф 11 сезон 12 випуск від 06.11.2021