Битва черных в программе Мастер Шеф 11 сезон 12 выпуск будет жаркой! К третьему конкурсу у участников осталось совсем мало продуктов, ведь они потратили практически все на предыдущих двух конкурсах. К тому же, судьи введут еще одно ограничение. На предыдущих конкурсах участники могли меняться продуктами с кем угодно. Теперь же им можно будет производить обмен только внутри тех пар, на которые они поделились изначально.

Как приготовить полноценные вкусные блюда из остатков продуктов? Кто сможет приготовить целый мир в условиях жесткой экономии? И кто совершит непростительную ошибку и покинет проект? Узнайте в программе Мастер Шеф 11 сезон 12 выпуск.

Смотреть онлайн Мастер Шеф 11 сезон 12 выпуск от 06.11.2021