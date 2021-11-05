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Проект Мастер Шеф 11 сезон 12 выпуск идет в ногу со временем. Кулинары постоянно изучают кулинарные тренды, и один из них – рациональное использование продуктов. Участники проекта часто входят в раж и тратят намного больше ресурсов, чем это необходимо. На этой неделе им нужно будет научиться рассчитывать и прогнозировать так, чтобы сократить свои расходы продуктов.

На этой неделе участники будут работать в парах. Они поделятся перед началом испытаний в 12 выпуске Мастер Шеф 2021. Затем каждая пара возьмет в кладовой продукты, которыми будет пользоваться на протяжении двух либо трех конкурсов. После этого кладовая будет закрыта, так что взять недостающие ингредиенты будет попросту неоткуда! Справятся ли участники с заданиями в условиях экономии? Узнайте в программе Мастер Шеф 11 сезон 12 выпуск.

Смотреть онлайн Мастер Шеф 11 сезон 11 выпуск от 30.10.2021

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