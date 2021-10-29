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Смотрите онлайн Мастер Шеф 11 сезон 11 выпуск от 30.10.2021 на официальном сайте СТБ! Приготовьтесь к настоящим рыцарским боям!

В первом конкурсе кулинары будут шпионить друг за другом. Участникам команд нужно будет приготовить не только свое блюдо, но и блюдо соперника. Для этого им нужно будет подсмотреть процессы, происходящие за поверхностями соседей. В 11 выпуске Мастер Шеф участники будут скрывать, какое блюдо они должны приготовить,  до последнего, чтобы соперники ничего не поняли. Получится ли у них обмануть друг друга? Узнайте прямо сейчас!

Во втором конкурсе участники снова разделятся на команды. Они почувствуют себя защитниками Камелота. Часть команды будет готовить блюда для пира, другая – держать оборону. Кто победит? Узнайте в программе Мастер Шеф 11 сезон 11 выпуск. 

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